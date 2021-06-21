К 30 июня суточный прирост заболевших коронавирусом может достичь 21 тыс. человек

Пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России может оказаться достигнут 30 июня, когда будет зарегистрировано около 21 тыс. инфицированных. Это следует из обновленного прогноза математиков Санкт-Петербургского государственного университета, пишет газета «Известия».

«С учетом новой информации о динамике распространения вируса, полученной после 12 июня, <…> пик заболеваемости возможен по-прежнему 30 июня, его высота будет около 21 тыс. А количество болеющих — примерно 420 тыс.», — рассказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ и руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

При этом, по словам исследователя, затем предполагается снижение заболеваемости до 15–16 тыс. новых случаев в день. Вместе с тем количество активных случаев к середине июля может достичь примерно 522 тыс. болеющих, уточнил он.

Созданная петербургскими математиками модель основана на так называемом итеративном подходе. Данные, на основании которых строятся прогнозы на ближайшие четыре — пять недель, обновляются в реальном времени. Накануне, 20 июня, в России было подтверждено 17 611 новых случаев болезни (в Татарстане — 29).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что статистик спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. В стране продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Ранее россиян неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.