В Татарстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев Covid-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — три завозных и 26 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Четырнадцать человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах, где заразились 14 человек. В столице республики Казани отмечено несколько меньше случаев болезни — 12. По одному инфицированному выявлено в Актанышском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждены 22 090 случаев заболевания. Выздоровели 19 640 жителей Татарстана, в том числе семь — за минувшие сутки.