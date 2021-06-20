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Ру Тат
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20 июня 2021  14:20

В Татарстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев Covid-19

В Татарстане за сутки зарегистрировано 29 новых случаев Covid-19
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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них — три завозных и 26 контактных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Четырнадцать человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах, где заразились 14 человек. В столице республики Казани отмечено несколько меньше случаев болезни — 12. По одному инфицированному выявлено в Актанышском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждены 22 090 случаев заболевания. Выздоровели 19 640 жителей Татарстана, в том числе семь — за минувшие сутки.

#статистика #Коронавирус
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