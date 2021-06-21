Статистик спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России окажется достигнут в течение трех недель. Примерно через два месяца должен произойти спад заболеваемости, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

РИА Новости отмечает, что статистик при составлении прогнозов использует карту регионов страны по распространенности коронавируса. Она основана на официально зарегистрированных случаях заболевания.

Субъекты Федерации разделены на «зеленые» с показателем распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9–1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0–1,1 (удовлетворительный) и «красные» — 1,1–1,2 (отрицательный — неудовлетворительный).

По словам исследователя, Covid-19 стал быстрее распространяться по всей стране, в «зеленой» зоне остались только Ингушетия и Якутия. Хуже всего обстановка в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Московской и Амурской областях, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком и Чукотском АО.

«Считаю, что через одну — три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижения следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», — пояснил Тавадян.

Ученый добавил, что наличие еще одного потенциального всплеска заболеваемости в конце года будет зависеть от темпов вакцинации и количества переболевших. Ранее прививаться от коронавируса неоднократно призывал россиян Президент РФ Владимир Путин.