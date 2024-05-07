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К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации — Путин
К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Об этом говорится в указе Президента Владимира Путина о национальных целях развития страны до 2036 года, опубликованном на сайте Кремля.
«Вхождение к 2030 году РФ в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», – сказано в перечне целевых показателей, которые должны быть выполнены для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».
Ранее сообщалось, что сохранение экосистемы Байкала вошло в указ о национальных целях.
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