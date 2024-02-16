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Путин: России есть над чем работать в сфере роботостроения
России в сфере роботостроения есть над чем работать, но все возможности производить высокотехнологичную продукцию у страны есть. Таким мнением Президент Владимир Путин поделился на встрече с работниками завода «КОНАР».
«Здесь есть над чем работать. Мировым лидером на сегодняшний день является Южная Корея, у них на 10 тыс. работающих тысяча роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работаюищих. Точно совершенно есть над чем работать», – подчеркнул глава государства.
Он рассказал участникам встречи, что рядом с их предприятием построен завод по производству роботов (на базе Челябинского кузнечно-прессового завода), и спросил у присутствующего на встрече представителя завода, какая у них планируемая годовая мощность.
«450 в этом году. И собираются наращивать и наращивать. Это не единственная площадка в России, на которой идет эта работа», – отметил Путин и напомнил, что в стране существуют и программы для поддержки этого направления.
Президент считает, что на это давно надо было обратить внимание, однако был расчет на то, что продавая нефть, уголь, газ и металлические заготовки, будет закупаться «всё высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром».
«Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно», – резюмировал глава государства.
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