Сохранение экосистемы Байкала вошло в указ Путина о национальных целях

Президент России Владимир Путин включил сохранение экосистемы самого глубокого и крупнейшего в мире по объему пресной воды озера в задачи, которые должны быть выполнены для реализации национальной цели «Экологическое благополучие». Указ о наццелях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года опубликован на сайте Кремля.

«Снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал», – говорится в документе.

Кроме того, к 2036 году в два раза должно снизиться количество выбросов опасных загрязняющих веществ, вредных для окружающей среды и здоровья человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

До конца 2030 года в стране должны быть ликвидированы не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизированы и обезврежены к 2036 году не менее чем 50% общего объема отходов I и II классов опасности.

Кроме того, среди задач — сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экотуризма во всех национальных парках.