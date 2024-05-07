К 2030 году продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет — Путин

К 2030 году средняя продолжительность жизни граждан РФ должна увеличиться до 78 лет. Такую задачу в рамках национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» поставил Президент Владимир Путин.

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, сегодня глава государства определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В частности в России появится платформа по сохранению здоровья граждан.