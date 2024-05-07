Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
К 2030 году в России появится платформа по сохранению здоровья граждан
В России к 2030 году будет создана цифровая платформа, способствующая формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных. Соответствующая задача содержится в указе Президента Владимира Путина о национальных целях развития РФ до 2036 года.
Запуск ресурса будет характеризовать достижение одной из семи национальных целей, перечисленных в документе, а именно «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».
В указе также приведены следующие целевые показатели:
- в России к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен повыситься до 1,6, к 2036-м — до 1,8, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;
- обеспечить к 2030 году повышение темпов суммарного коэффициента рождаемости не ниже среднероссийских в тех регионах, в которых по итогам 2023 года показатель был ниже среднероссийского;
- к 2036 году снизить дифференциацию показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года;
- повысить к 2030 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом;
- увеличить к 2030 году численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которые получают услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах;
- повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
- снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровень бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;
- снизить коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) до 0,37 к 2030-му и до 0,33 к 2036 году;
- обеспечить повышение опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в 2 раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»