К 2030 году в России появится платформа по сохранению здоровья граждан

В России к 2030 году будет создана цифровая платформа, способствующая формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни, на базе принципа управления на основе данных. Соответствующая задача содержится в указе Президента Владимира Путина о национальных целях развития РФ до 2036 года.

Запуск ресурса будет характеризовать достижение одной из семи национальных целей, перечисленных в документе, а именно «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

В указе также приведены следующие целевые показатели: