К 2025 году Италия намерена полностью заменить российский газ альтернативными источниками

Энергетическая компания Италии Eni планирует полностью отказаться от российского газа к 2025 году, заключив контракты с другими поставщиками. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти инициативы направлены на достижение к 2025 году объема альтернативных поставок газа в размере до 20 млрд кубометров, что позволит покрыть 100% годового импорта российского газа», — сказано в отчете компании.

В документе упоминаются новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, также говорится о новых соглашениях, которые могут быть заключены с Ливией, Анголой и Мозамбиком.

Ранее итальянская компания заявила о снижении поставок газа из РФ с 32 млн кубометров в день до 21 млн, а спустя 10 дней они снова выросли до 36 млн кубометров в сутки.

25 июля российский холдинг «Газпром» был вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Simens на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до планового капитального ремонта. В результате поставки газа из РФ в Европу по «Северному потоку» упали почти до 20% .

Напомним, из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов с 14 июня Россия была вынуждена сократить поставки энергоресурсов по газопроводу.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что затягивание процесса не связано с проведением спецоперации на Украине. По его мнению, Канада, у которой находилась турбина, руководствовалась «сугубо прагматическими» целями и пыталась таким образом вытеснить Россию для поставок нефти в Евросоюз.