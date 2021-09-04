К 2024 году биометрия будет применяться во всем общественном транспорте

Во всех общественных видах транспорта в России к 2024 году будет применяться биометрия, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Новое знание», сообщает ТАСС.

По словам министра, биометрическими данными можно будет пользоваться по аналогии с паспортом.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — сказал Савельев.

Он обратил внимание, что в терминале С Московского аэропорта «Шереметьево», который открыли в июле, уже налажена автоматизированная система паспортного контроля.

Минтранс РФ также анонсировал новую стратегию цифровой трансформации общественного транспорта. В сообщении говорилось, что в 2030 году пассажиры смогут использовать биометрию для оплаты проезда и прохождения досмотра на вокзалах и в аэропорту.

Просветительский марафон «Новое Знание» прошел с 1 по 3 сентября в шести городах России.

Иннополис также стал площадкой для проведения лекций, дебатов и дискуссий на полях форума.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Татарстан в 2022 году может стать одной из трех площадок в России для тестирования системы электронных паспортов, о чем сообщало «Татар-информ».