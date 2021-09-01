Минниханов: Иннополис должен быть не шоурумом, а серьезной федеральной площадкой

В технопарке «Иннополис» сегодня открылся всероссийский просветительский марафон «Новое знание». Город станет одной из площадок, на которой соберутся более 150 российских и зарубежных ученых, изобретателей, предпринимателей, государственных и общественных деятелей.

Участником мероприятия в формате видеоконференции стал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Отвечая на вопрос о будущем Иннополиса, он отметил, что тот будет развиваться и как современный жилой город. Так, здесь уже ведется строительство двух технопарков и жилых домов.

«Это не только шоурум, это должна быть серьезная федеральная площадка», — подчеркнул он.

Развитие городов, подобных Иннополису, считает Минниханов, важно не только для региона, но и для всей страны. «Конечно, сейчас мы находимся лишь в начале пути и рассчитываем на вас», — добавил Президент Татарстана.

Форум «Новое знание» будет проходить с 1 по 3 сентября в смешанном формате. Площадками для проведения мероприятия станут шесть городов, в которых состоятся лекции, дискуссии и дебаты на одну из тематик. К примеру, в Татарстане это «Цифровой мир и медиа».

Также к участию в мероприятии присоединятся заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук и другие приглашенные спикеры.