К 127-летию Нацмузей РТ открывает выставку по собранию Лихачева, ставшему основой фондов

Национальный музей РТ 5 апреля серией мероприятий отметит 127 лет со дня своего основания. Главным событием дня станет выставка «Коллекционирование как образ жизни», приуроченная к 190-летию казанского коллекционера Андрея Лихачева. Именно его собрание редкостей, накоплению которых он посвятил 30 лет жизни, легло в основу первого публичного музея Казани – сегодня Национального музея Республики Татарстан.

Впервые, подчеркивают музейщики, в едином выставочном пространстве будут представлены раритетные экспонаты из коллекции Лихачева. Одними из самых интересных экспонатов станут античный кратер (двуручный сосуд) и египетские древности, флорентийская мозаика и художественная бронза. А также археологические находки из окрестностей Болгара и Биляра, предметы искусства из поездок в Западную Европу (живопись и графика, фарфоровые изделия, эмалевые миниатюры, художественная бронза), уникальные образцы быта и творчества народов Поволжья (татарские ювелирные украшения, русские, марийские и мордовские женские головные уборы, вышивки); восточные фарфоровые скульптуры, посуда, бронзовые чернильницы, курильницы, статуэтки.

Античный кратер Фото: предоставлено НМ РТ

«Выставка разместится на втором этаже Национального музея РТ, в так называемом овальном зале. Всего в коллекции Лихачева более 40 тысяч предметов, но все сразу музей, конечно, представить не сможет. Посетители увидят лишь часть, но это более 350 экспонатов», – пояснили в пресс-службе Национального музея РТ.

В проекте, посвященном 190-летию Андрея Лихачева (которое по календарю приходится на 4 (16) июля), участвуют также Научная библиотека КФУ имени Лобачевского (она предоставит Библию Пискатора – барочное издание священной книги со множеством гравюр на сюжеты Ветхого и Нового Заветов; восточные альбомы с иллюстрациями из жизни Японии и Китая), а также Государственный музей изобразительных искусств РТ (на время выставки он передаст Национальному музею РТ портрет Андрея Лихачева кисти Александра Семенова, написанный по оригиналу Павла Ремера второй половины XIX века).

Андрей Лихачев с семьей Фото: предоставлено НМ РТ

Редкости из коллекции Лихачева можно будет увидеть до 25 мая по входному билету в музей и по «Пушкинской карте».

Выставка, напомним, – вторая часть из большого проекта «Казанские коллекционеры», который стартовал в Нацмузее РТ 17 марта открытием экспозиции предметов из собрания современника жителей Казани ХХ века профессора Григория Вульфсона. А летом и осенью НМ РТ представит еще и выставки коллекций казанских ценителей и собирателей истории Николая Катанова и Василия Заусайлова.

Кроме того, в день рождения Нацмузея РТ запланированы экскурсии и мастер-классы, которые пройдут с 10 до 18 часов. Бесплатные обзорные экскурсии будут проходить каждый час, попасть на них можно будет группами от 5 до 30 человек. Также в течение дня будут проходить бесплатные мастер-классы продолжительностью 30-40 минут «Разноцветные мгновения» (живопись) и «Поздравительные открытки любимому музею».

В 11.00 начнется тематическая авторская экскурсия Ирины Габитовой про экспонаты из коллекции Андрея Лихачева в постоянной экспозиции музея – «С его коллекции начинался музей».

С 12.00 до 14.00 запланирована иммерсивная экскурсия «Наедине с историей», сразу после бесплатный получасовой концерт классической музыки от студентов Казанской консерватории.

Вернисаж выставки «Коллекционирование как образ жизни» намечен на 15.00. Присутствовать на ней, а затем и осмотреть экспонаты в течение получаса можно будет также бесплатно. В 15.30 снова пройдет тематическая экскурсия Ирины Габитовой «С его коллекции начинался музей».

Всероссийская программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может оплачивать ей походы в театры и музеи, на концерты, а с 1 февраля 2022 года еще и в кинотеатры. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.