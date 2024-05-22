Известные писатели проведут 30 встреч с читателями в Казани

В рамках форума «Литературный флагман России», который пройдет с 23 по 25 мая в Казани, пройдут ряд встреч известных писателей нашей страны с читателями. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«На площадках города пройдет 30 встреч с участием знаменитых российских писателей. Задать вопросы и получить автографы можно будет в книжных магазинах, доме татарской книги, литературном кафе на Чистопольской и других площадках. Кроме того, авторы встретятся с детьми, отдыхающими в лагерях „Молодежный“ и „Мирас — Наследие“», — пояснил спикер.

Среди писателей, которые проведут встречи с читателями, — Алексей Варламов, Платон Беседин, Антонина Крейн, Сергей Чекмаев и многие другие.

Всего в рамках «Литературного флагмана России» проведут более 60 мероприятий. Подробнее с программой форума можно ознакомиться на сайте.