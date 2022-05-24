«Известия»: Проект о реформе пенсий может поступить в Госдуму до 31 июля

Законопроект о реформе накопительных пенсий должен быть внесен в Госдуму в этом году. Вероятно, это случится уже в весеннюю сессию — до 31 июля, рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Проект, созданный Минфином и Банком России, не вызывает концептуальных разногласий, уточнил он. По документу налоговый вычет составит 6%, а софинансирование со стороны государства и страхование накоплений — до 1,4 млн рублей, что схоже с банковскими вкладами.

Тем не менее, ссылаясь на собственные источники, «Известия» полагают, что в 2022 году самой реформы не будет. Такого же мнения придерживаются эксперты.

Таким образом, добровольные пенсионные накопления, на которые в 2014 году наложили мораторий, по-прежнему будут заморожены.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию пенсий россиян в 2022 году. Также это коснется социальных пособий и зарплат бюджетников. Позднее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что пенсии россиян повысятся на 8–10%.