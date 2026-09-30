Сигнал бедствия с борта Flydubai подан из-за драки пилотов из России и Украины

Причиной подачи сигнала бедствия с самолета Flydubai стала драка пилотов из России и Украины, пишет ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате. На борту воздушного судна, летящего из Дубая в Тель-Авив, находились порядка 180 пассажиров. Посадка в Израиле была запрещена, и авиалайнер отправился в Саудовскую Аравию. На его перехват отправлены военные истребители.

Борт приземлился в города Табук. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. Официальных комментариев от Израиля пока нет. Обстоятельства случившегося до сих пор уточняются.