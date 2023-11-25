Израиль возобновит операцию в секторе Газа сразу после завершения паузы

Израиль планирует сразу же возобновить операцию в секторе Газа после прекращения гуманитарной паузы. Боевые действия будут продолжаться как минимум до освобождения всех заложников. Об этом со ссылкой на начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщает The Times of Israel.

«Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников, — объявил военный. — Вернуть их — наш моральный долг».

По его словам, израильские военные используют паузу для подготовки к дальнейшим боевым действиям и отдыха.

Напомним, что гуманитарная пауза в секторе Газа началась утром 24 ноября и продлится в течение четырех суток.