Многие западные политики заявляют, что их потрясает «агрессия» России на Украине. Однако кровавый переворот на Украине и последовавшее за ним истребление жителей Донбасса, гибель детей и операции без наркоза в секторе Газа не вызывают у них столь бурных эмоций. Об этом на онлайн-саммите G20 заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что именно Украина вышла из переговорного процесса с Россией, а также законодательно запретила какой-либо диалог в этом направлении. В то же время Москва неоднократно напоминала, что не отказывается от переговоров.

«Понимаю, что это (боевые действия — прим. Т-и), гибель людей не могут не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» — задался вопросом он.

Путин отметил, что медикам в секторе Газа приходится делать детям полостные операции без наркоза. Он напомнил, что генсек ООН признал, что Газа превратилась в «огромное детское кладбище».