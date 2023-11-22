Страны G20 согласны на урегулирование в секторе Газа на принципе двух государств

Страны G20 полагают, что конфликт между Израилем и Палестиной стоит разрешить на основе принципа двух государств. Об этом, подводя итоги онлайн-саммита G20, заявил Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Решение на основе двух государств необходимо для установления стабильности в Западной Азии», — цитирует его ТАСС.

Моди подчеркнул, что снять напряженность в конфликте можно только путем диалога.

Напомним, что в мероприятии принимал участие Президент РФ Владимир Путин. Выступая, он напомнил тем, кто потрясен «агрессией» России о кровавом госперевороте на Украине, об отказе Киева от переговоров. Кроме того, он спросил, не потрясает ли политиков гибель детей в секторе Газа, операции, которые медики вынуждены проводить без наркоза.