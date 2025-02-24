Из Зеленодольска в годовщину начала СВО в армию отправились 12 контрактников

Сегодня, 24 февраля, исполнилось три года с начала специальной военной операции. В честь этой даты утром понедельника из Зеленодольска отправились еще 12 добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Об этом на отчетной сессии Совета Зеленодольского района РТ доложил глава муниципалитета Михаил Афанасьев. В мероприятии принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Руководитель города и района отметил, что помощь участникам СВО остается одним из главных приоритетов работы местных властей. Ведется активное сотрудничество с военнослужащими и их семьями для уточнения их нужд.

«В поддержку участников СВО, в города Лисичанск и Рубежное было направлено 200 тонн гуманитарной помощи на сумму более 100 млн рублей», – подчеркнул Афанасьев.

В различных населенных пунктах района активно работают волонтерские сообщества. Наиболее крупные из них действуют в Васильеве, Осинове, Нурлатах, Больших Ключах и Зеленодольске.

Отдельную благодарность Афанасьев выразил руководителям предприятий, депутатам, членам группы «Своих не бросаем», отделению «Боевого братства» и всем неравнодушным жителям за проявленную сплоченность и патриотизм.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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