Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за влияния циклона в Татарстане ожидаются дожди и не более +25 градусов
Сегодня, 27 июля, в Татарстане благодаря воздействию тыловой части циклона сохранится влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. После ночных небольших и умеренных дождей на востоке региона днем и вечером местами на его западе, включая Казань, возможны кратковременные дожди и грозы.
При этом в светлое время суток северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с кое-где, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 15–18 м/с.
Температура воздуха после 9–14 градусов выше нуля ночью в дневные часы повысится до +20, +25 градусов (в Казани — до +21, +23 градусов).
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал, какая погода ожидает татарстанцев в августе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»