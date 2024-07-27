Из-за влияния циклона в Татарстане ожидаются дожди и не более +25 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 27 июля, в Татарстане благодаря воздействию тыловой части циклона сохранится влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. После ночных небольших и умеренных дождей на востоке региона днем и вечером местами на его западе, включая Казань, возможны кратковременные дожди и грозы.

При этом в светлое время суток северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с кое-где, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 15–18 м/с.

Температура воздуха после 9–14 градусов выше нуля ночью в дневные часы повысится до +20, +25 градусов (в Казани — до +21, +23 градусов).

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал, какая погода ожидает татарстанцев в августе.