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Общество 25 июля 2024 14:52

Профессор КФУ спрогнозировал, какая погода ожидает татарстанцев в августе

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Профессор КФУ спрогнозировал, какая погода ожидает татарстанцев в августе
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Август в Татарстане ожидается в пределах нормы. Среднемесячная температура составит 18,5 градуса, объем осадков – 50 мм. Об этом рассказал «Челнинским известиям» профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, август по температуре примерно на 1,5 градуса будет отличаться от июля.

Еще один эксперт, кандидат географических наук, метеоролог Тимур Аухадеев, в беседе с «Татар-информом» рассказал, что жара вернется в столицу Татарстана не раньше августа. Более подробно о погоде во вторую половину лета читайте в большом материале информагентства.

#прогноз погоды
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