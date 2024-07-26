Синоптики предупредили о сильном ветре и дожде в Татарстане

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В пятницу, 26 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется северо-восточный, северный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов, днем потеплеет до 17-22.

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