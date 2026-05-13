Из-за вируса на борту круизного лайнера во Франции изолировали 1,7 тыс. человек

Примерно 1,7 тысячи человек изолированы в круизном лайнере Ambition, прибывшем в Бордо. Поводом для этого стала смерть мужчины на борту – пассажир скончался от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, передает ТАСС. Людей изолировали, так как заболели еще 50 человек на борту.

По распоряжению местной префектуры, пассажирам и членам экипажа запрещено покидать судно, пока не будут получены результаты анализов, взятыми прибывшей на лайнер группой медиков.

По версии местной прессы, связи с хантавирусом в данном случае нет. Вероятно, речь может идти о вспышке гастроэнтерита.

Ранее во Франции зафиксировали первый случай заражения хантавирусом. Заболевание выявили у гражданки, эвакуированной с круизного судна MV Hondius. Всего на судне хантавирус был выявлен у 11 человек, трое пассажиров умерли.

Согласно данным экспертов, смертность при хантавирусе достигает 40%.