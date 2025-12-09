«Из-за вейпов появилась новая болезнь»: врачи о последствиях курения и о том, как бросить

Курение табака – основная причина неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти, считает Всемирная организация здравоохранения. 15% населения планеты умирает именно из-за никотина. По статистике, продолжительность жизни у курящего человека на шесть-восемь лет меньше, чем у некурящих. Подробнее о смертельной угрозе, которую люди создают себе сами, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Как медик, могу сказать, что под влиянием курения развивается спазм сосудов, атеросклероз, возможны инфаркты и инсульты, поскольку ухудшается кровоснабжение всех систем органов. Страдает центральная нервная система и умственная работоспособность – быстрее стареет мозг, развиваются нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера», – рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева.

Фото: © «Татар-информ»

Зависимость от никотина – это не просто вредная привычка, а тяжелый недуг, считает врач. Из-за курения уровень дофамина в организме падает, а поднимать его приходится новой дозой никотина. Зачастую человек выкуривает до 20 сигарет ежедневно.

«Много вопросов возникает по вейпам. Вейпы не содержат продуктов курения табака, но никотин, глицерин, канцерогены и тяжелые металлы в них есть. Электронные сигареты вызывают астму и бронхит. Из-за ароматизаторов в легких образуются рубцы – многие терапевты сравнивают легочную ткань курильщика вейпов с дыхательной системой больных COVID-19», – отметила Резеда Хаева.

По состоянию на 9 декабря 2025 года 14,4% населения Республики Татарстан потребляют никотин. Ежегодно более 700 жителей республики обращаются за помощью с отказом от курения. 40% обращений в наркодиспансер приходится на детей, 60% – на взрослых.

«Курильщиков становится меньше. Надеюсь, совместными усилиями, проводя профилактику и лечебные мероприятия, мы снизим это число», – отметила спикер.

Те, кто хочет отказаться от курения, но не может самостоятельно справиться с этой задачей, могут обратиться за помощью в Республиканский клинический наркологический диспансер и его филиалы. Телефон горячей линии: 272-34-62.

В Татарстане растет заболеваемость онкологией. Одна из ведущих причин этого – курение.

«Люди, употребляющие никотиносодержащую продукцию, чаще страдают онкологическими заболеваниями по сравнению с теми, кто не курит. Курильщики рискуют столкнуться с 20 видами онкологии. 80-90 случаев рака легких связано с курением. Я специализируюсь на опухолях головы и шеи, 50% моих пациентов – курильщики. Среди них преобладают мужчины, но и процент женщин растет», – констатировал врач-онколог онкологического отделения №2 РКОД Татарстана Артур Сайфуллин.

Вероятность заболеть раком сохраняется и при пассивном курении – она составляет 30%. В табачном дыме содержатся около семи тысяч химических элементов, 69 из них – канцерогены.

«Что касается вейпов, сегодня медики даже выделяют отдельную патологию – заболевание легких, связанное непосредственно с курением электронных сигарет», – сказал онколог.

Фото: © «Татар-информ»

Артур Сайфуллин отметил: возраст онкобольного снижается. Доктор рассказал о недавно поступившем пациенте. 49-летний мужчина попал в Республиканский онкодиспансер с запущенной опухолью гортани. Он выкуривал по полторы пачки в день.

Табачная зависимость формируется, когда курение становится ритуалом, помогает справиться со стрессом и уйти от реальности. В среде подростков курение нередко является инструментом социализации; инструментом создания имиджа; способом бороться со скукой.

«К нам обращаются семьи, в которых курят подростки. Они сами не видят проблему, а взрослые ее не замечают. Необходимо работать с семьей в целом. Прежде всего нужно вести диалог с подростками, даже на темы алкоголя, курения и наркотических веществ», – рассказала заведующая психологической лабораторией Республиканской клинического наркологического диспансера Татарстана Лилия Зайцева.

Фото: © «Татар-информ»

Недостаточно запугивать ребенка вредом курения, считает психолог, важно говорить о последствиях, приводя реальные истории и факты. Курящие родители должны признать, что имеют эту проблему, и показать, какие сложности испытывают в связи с ней.

«Нужно показать всю негативную сторону вопроса, не сглаживая углы. Работа по профилактике потребления никотина должна начинаться сильно раньше подросткового возраста, который отсчитывается с возраста 11 лет», – подчеркнула Лилия Зайцева.

На базе Республиканского наркодиспансера реализуется программа «Осознанное родительство». Специалисты проводят открытые лекции, на которых поднимают острые вопросы с теми, у кого есть дети, и с теми, кто их планирует. К слову, одна из них состоится завтра.

«Бросить курить вполне реально. Прежде всего нужна мотивация. Человек должен осознать, что здоровье важнее всего, поверить в себя и обратиться за помощью», – подытожила Резеда Хаева.