На сегодня 14,4% жителей Татарстана – курильщики

По состоянию на 9 декабря 14,4% населения Республики Татарстан потребляют никотин. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева.

«Курильщиков становится меньше. Надеюсь, совместными усилиями, проводя профилактику и лечебные мероприятия, мы снизим это число», – отметила спикер.

Ежегодно более 700 жителей республики обращаются за помощью с отказом от курения. По словам Резеды Хаевой, 40% обращений в наркодиспансер приходится на детей, 60% – на взрослых.