Из-за строительства тепловых сетей полностью перекроют участок ул. Такташа в Казани

В Казани полностью перекроют проезжую часть дороги, местный проезд, а также тротуар по ул. Хади Такташа. Временные неудобства связаны со строительством тепловых сетей, рассказали в мэрии.

Ограничительный режим будет действовать с 7 утра 18 ноября до 19 часов 19 ноября в районе дома №101.

Ранее сообщалось, что на Осиновском переулке в Казани на два месяца перекроют часть парковки и тротуары, а ограничение по улицам Сыртлановой и Мавлютова еще раз продлили – на этот раз до конца года.