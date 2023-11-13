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Новости Татарстана и Казани
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Из-за строительства тепловых сетей полностью перекроют участок ул. Такташа в Казани
В Казани полностью перекроют проезжую часть дороги, местный проезд, а также тротуар по ул. Хади Такташа. Временные неудобства связаны со строительством тепловых сетей, рассказали в мэрии.
Ограничительный режим будет действовать с 7 утра 18 ноября до 19 часов 19 ноября в районе дома №101.
Ранее сообщалось, что на Осиновском переулке в Казани на два месяца перекроют часть парковки и тротуары, а ограничение по улицам Сыртлановой и Мавлютова еще раз продлили – на этот раз до конца года.
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