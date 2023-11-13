news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 21:33

Из-за строительства тепловых сетей полностью перекроют участок ул. Такташа в Казани

Скопировать ссылку

В Казани полностью перекроют проезжую часть дороги, местный проезд, а также тротуар по ул. Хади Такташа. Временные неудобства связаны со строительством тепловых сетей, рассказали в мэрии.

Ограничительный режим будет действовать с 7 утра 18 ноября до 19 часов 19 ноября в районе дома №101.

Ранее сообщалось, что на Осиновском переулке в Казани на два месяца перекроют часть парковки и тротуары, а ограничение по улицам Сыртлановой и Мавлютова еще раз продлили – на этот раз до конца года.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100