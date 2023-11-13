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На Осиновском переулке в Казани на два месяца ограничат парковку и движение пешеходов
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Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
В связи с возведением трассы электрокабеля в Казани частично перекроют парковку и тротуары на Осиновском переулке. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.
Ограничительный режим будет действовать с 20 ноября по 31 января в районе зданий №66 и №66а.
Ранее сообщалось, что до конца ноября ограничен проезд по улице Ягодинская в Казани.
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