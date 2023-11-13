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В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова
Ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова в Казани продлили до конца года. Перекрытие связано с реконструкцией участка водопровода, объяснили в мэрии.
Для проезда автомобилей будут закрыты участки в районе домов № 1 и № 5, между домами № 9 и № 11 по ул. Сыртлановой, а также в районе пересечения с улицами Мавлютова и Гарифьянова.
По улице Мавлютова ограничительный режим будет действовать в районе дома № 17 с торца здания со стороны Сыртлановой, у домов №17е (корп.5) и № 17е (корп.2), частичное закрытие проезжей части и полное закрытие местного проезда.
Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта по улицам Сыртлановой и Хусаина Мавлютова в очередной раз продлили.
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