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Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 19:20

В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова

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Ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова в Казани продлили до конца года. Перекрытие связано с реконструкцией участка водопровода, объяснили в мэрии.

Для проезда автомобилей будут закрыты участки в районе домов № 1 и № 5, между домами № 9 и № 11 по ул. Сыртлановой, а также в районе пересечения с улицами Мавлютова и Гарифьянова.

По улице Мавлютова ограничительный режим будет действовать в районе дома № 17 с торца здания со стороны Сыртлановой, у домов №17е (корп.5) и № 17е (корп.2), частичное закрытие проезжей части и полное закрытие местного проезда.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта по улицам Сыртлановой и Хусаина Мавлютова в очередной раз продлили.

#ограничение движения
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