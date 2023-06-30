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Из-за строительных работ в Казани частично ограничили движение по улице Горького
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До конца лета перекрыли для движения автомобилей часть улицы Максима Горького. Временные неудобства связаны с тем, что на участке проводятся строительные работы.
В мэрии уточнили, что ограничительный режим действует у дома №3.
Ранее сообщалось, что из-за реконструкции тепловых сетей ограничат движение по улице Солдатская. Также до середины октября будет недоступен для проезда участок по Большой Красной и Театральной.
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