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Руc Тат
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Общество 30 июня 2023 15:48

Из-за строительных работ в Казани частично ограничили движение по улице Горького

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До конца лета перекрыли для движения автомобилей часть улицы Максима Горького. Временные неудобства связаны с тем, что на участке проводятся строительные работы.

В мэрии уточнили, что ограничительный режим действует у дома №3.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции тепловых сетей ограничат движение по улице Солдатская. Также до середины октября будет недоступен для проезда участок по Большой Красной и Театральной.

#ограничение движения
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