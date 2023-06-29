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Общество 29 июня 2023 16:51

До середины октября ограничен проезд по ул.Большой Красной и Театральной в Казани

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В Казани ограничено движение по участкам на ул.Большой Красной и Театральной. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение продлится до 15 октября и затронет участок, расположенный рядом с домом №29А по ул.Большой Красной. Здесь установят ограждения и строительные леса.

#Транспорт #ограничение движения
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