news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 29 июня 2023 11:32

Из-за реконструкции тепловых сетей в Казани ограничат движение по улице Солдатская

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Казани на неделю перекроют участок улицы Солдатская, временные неудобства связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Так, с 10 по 16 июля будет недоступен для движения автомобилей проезд между зданием №8 по Солдатской и домом №6 по улице Бондаренко.

#ограничение движения
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное