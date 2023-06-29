Из-за реконструкции тепловых сетей в Казани ограничат движение по улице Солдатская

В Казани на неделю перекроют участок улицы Солдатская, временные неудобства связаны с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Так, с 10 по 16 июля будет недоступен для движения автомобилей проезд между зданием №8 по Солдатской и домом №6 по улице Бондаренко.