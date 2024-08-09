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Общество 9 августа 2024 20:05

Из-за соревнований в Казани изменится схема движения автобусов

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Завтра, 10 августа, из-за проведения «Казанского триатлона — 2024» в городе изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом предупредили в Комитете по транспорту столицы РТ.

Меры будут действовать с 4.30 до 14.30 и затронут следующие номера общественного транспорта:
— автобусы №43, 54 и 28а не будут останавливаться на остановках «Улица Героя России Алексея Козина», «Улица Сибгата Хакима» и «Улица Чистопольская» при движении от моста Миллениум по улице Фатыха Амирхана.
— из схем движения автобусов №43, 54 и 28 на участке в направлении моста Миллениум по улице Фатыха Амирхана исключат остановки «Улица Сибгата Хакима» и «Улица Чистопольская»;

— автобусы №74 и 75, следуя в направлении ДВВС, временно будут пропускать одноименную остановку.

Кроме того, на весь день будет закрыт троллейбусный маршрут №2.

В комитете призвали казанцев заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений.

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#схема движения автобусов #триатлон
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