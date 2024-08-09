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Из-за соревнований в Казани изменится схема движения автобусов
Завтра, 10 августа, из-за проведения «Казанского триатлона — 2024» в городе изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом предупредили в Комитете по транспорту столицы РТ.
Меры будут действовать с 4.30 до 14.30 и затронут следующие номера общественного транспорта:
— автобусы №43, 54 и 28а не будут останавливаться на остановках «Улица Героя России Алексея Козина», «Улица Сибгата Хакима» и «Улица Чистопольская» при движении от моста Миллениум по улице Фатыха Амирхана.
— из схем движения автобусов №43, 54 и 28 на участке в направлении моста Миллениум по улице Фатыха Амирхана исключат остановки «Улица Сибгата Хакима» и «Улица Чистопольская»;
— автобусы №74 и 75, следуя в направлении ДВВС, временно будут пропускать одноименную остановку.
Кроме того, на весь день будет закрыт троллейбусный маршрут №2.
В комитете призвали казанцев заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений.
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