На нескольких улицах Казани ограничат проезд на время триатлона

10 августа столица Татарстана примет «Казанский триатлон — 2024». На время его проведения на ряде улиц города введут ограничение движения, сообщается в Сборнике документов и правовых актов исполкома.

Временное перекрытие участков начнется с 4.30. Так, до 14.30 для движения будут недоступны следующие улицы:

— Сибгата Хакима, отрезок от улицы Декабристов до Фатыха Амирхана в обоих направлениях;

— та же улица, на участке от проспекта Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской. Ограничение распространится на оба направления, однако сохранится возможность сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина;

— по Чистопольской приостановят движение по трем правым полосам от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на Чистопольскую;

— от ул. Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» временно закроют для проезда три правые полосы;

— недоступна будет и дорога вокруг стадиона, будет запрещено движение по нижнему мосту по направлению от внутренней дороги стадиона до проспекта Ямашева. Движение здесь будет полностью перекрыто на указанное время.

До 16.00 приостановят одно направление движения по улице Декабристов — от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима. Кроме того, два направления временно перекроют по улице Сибгата Хакима, на отрезке от улицы Декабристов до Абсалямова.

С 7.00 до 16.00 ограничение введут на двух направлениях на улице Пролетарской.