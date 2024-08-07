Из-за турнира по триатлону в Казани запретили движение маломерных судов

В связи с проведением «Казанского триатлона 2024» на Казанке ввели запрет на движение судов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан, опубликованном Минюстом РТ на официальном портале правовой информации.

Ограничения будут действовать с 4:30 до 13:00 часов 10 августа на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

В документе отмечается, что запрещается использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

В соответствии с документом, Главное управление МЧС России по РТ должно организовать дежурство для обеспечения соблюдения этого запрета.