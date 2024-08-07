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Из-за турнира по триатлону в Казани запретили движение маломерных судов
В связи с проведением «Казанского триатлона 2024» на Казанке ввели запрет на движение судов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан, опубликованном Минюстом РТ на официальном портале правовой информации.
Ограничения будут действовать с 4:30 до 13:00 часов 10 августа на участке реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».
В документе отмечается, что запрещается использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.
В соответствии с документом, Главное управление МЧС России по РТ должно организовать дежурство для обеспечения соблюдения этого запрета.
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