Из-за сноса старинного дома на Токарной в Казани потребовали возбудить уголовное дело

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия потребовал возбуждения уголовного дела из-за сноса построенного в XX века дома №5 по улице Токарная в Казани, который являлся ценным градоформирующим объектом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имущественный комплекс общей площадью 1020,7 кв. метра с земельным участком был включен в Прогнозный план приватизации муниципальной собственности Казани на 2023–2025 годы. Объект 12 июля 2024-го по результатам торгов приобрело ООО «Байлык №3». Дом передали новому собственнику 22 августа того же года.

В комитете подчеркнули: аукционная документация, проект договора купли-продажи и сам заключенный договор в полном объеме содержали информацию о том, что здание относится к исторически ценным градоформирующим объектам, подлежащим государственной охране. Таким образом, новый собственник был уведомлен об охранном статусе, но здание все равно оказалось утрачено.

Представители ведомства разбираются в ситуации совместно с сотрудниками МВД. Комитет продолжает настаивать на возбуждении уголовного дела, подчеркнули в пресс-службе.

«Каждый объект уникален, и его утрата требует жестких мер реагирования. Мы действуем в рамках закона. Там, где возможна уголовная ответственность – добиваемся ее. Там, где нужно заставить собственника работать – будем добиваться этого всеми законными способами», – заметил председатель комитета Иван Гущин.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на ситуацию вокруг домов №54 по улице Волкова и №2 по улице Хади Атласи. Из-за пожаров на этих объектах Комитет РТ по охране ОКН направил заявления в МВД по Татарстану. Органы полиции приняли решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

При этом в комитете пояснили, что сейчас необходимо заставить владельцев привести пострадавшие дома в надлежащее состояние. После возгораний они представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Ведомство уже направило собственникам требования о проведении необходимых работ по сохранению объектов и устранению последствий пожара, добавили в пресс-службе.

Двухэтажный нежилой деревянный дом по Волкова, 54 сгорел 28 ноября прошлого года. Здание было возведено в XIX веке. На нем установлена памятная доска «Волков Иван Васильевич (1893–1919) – член Казанского комитета РСДРП(б), начальник городского штаба отрядов Красной гвардии в ноябре 1917 года. Улица носит его имя». По словам местных жителей, до пожара вандалы неоднократно наносили дому ущерб.

В свою очередь двухэтажный нежилой деревянный дом по Хади Атласи, 2 сгорел 29 декабря прошлого года. Здание с богатой резьбой было угловым и формировало облик начала улицы. По информации помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой, Общество охраны памятников еще весной 2025-го пыталось обсудить судьбу дома с собственником, но проект так и не был представлен комиссии по строительству. После пожара местные жители в разговоре с представителями ВООПИК выразили уверенность, что здание подожгли.