В Казани сгорел исторический деревянный дом на улице Хади Атласи

Фото: t.me/naslediegorodov

В Казани сгорел деревянный дом № 2 на улице Хади Атласи. Здание имело статус ценного градоформирующего объекта (ЦГФО). О пожаре сообщила в своем телеграм‑канале помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

По ее словам, сгоревший дом был угловым, формировал начало улицы и отличался богатыми резными элементами. Последние годы дома на Атласи активно расселялись частными девелоперами, а часть зданий уже была перестроена или включена в новые жилые комплексы.

Балтусова отметила, что Общество охраны памятников еще весной пыталось обсудить судьбу дома с собственником, однако проект так и не был представлен на комиссии по строительству.

Представители ВООПИК, выехавшие на место пожара, сообщили, что местные жители уверены: дом подожгли.

В ГУ МЧС России по Татарстану подтвердили «Татар-информу» факт возгорания. По данным ведомства, пожар произошел в неэксплуатируемом двухэтажном строении. Причины возгорания устанавливаются.