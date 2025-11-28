news_header_top
Происшествия 28 ноября 2025 08:24

На Волкова в Казани потушили двухэтажный старинный дом

Фото: Очевидцы

На улице Волкова, 54 в Казани загорелся двухэтажный нежилой дом. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

По информации ГУ МЧС России по РТ, пожар успешно ликвидирован. Никто из людей не пострадал.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

По данным открытых источников, дом с установленной памятной доской «Волков Иван Васильевич (1893-1919) - член Казанского комитета РСДРП(б), начальник городского штаба отрядов Красной гвардии в ноябре 1917 года. Улица носит его имя» был возведен в XIX веке. Местные жители утверждают, что здание неоднократно подвергалось вандализму. На той же улице сосредоточено несколько исторических объектов, включая Дом семьи Богородских и дом, где жили поэт Велимир Хлебников и композитор Салих Сайдашев.

#пожар в казани
