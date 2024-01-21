Из-за снегопадов школам Казани рекомендовано провести занятия дистанционно

Из-за продолжающихся аномальных снегопадов Управление образования Казани рекомендовало школам города организовать завтра, 22 января, учебный процесс в дистанционном формате. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Если родителям не с кем оставить детей, в школах будут открыты дежурные классы с очными уроками», — уточняют в городской администрации.

При этом в Управлении образования подчеркивают, что с учетом сохраняющихся неблагоприятных погодных условий идут навстречу пожеланиям родителей, однако «школы самостоятельно принимают решение, в каком формате проводить обучение».

Соответственно, руководство каждой школы будет принимать решение об организации в зависимости от конкретной ситуации. Уточнять детали родителям необходимо у классных руководителей.

Помимо прочего, в понедельник не будут курсировать и школьные автобусы — их передвижение затруднено из-за обильного снегопада.

Как сообщал «Татар-информ», после метелей и снегопадов на Татарстан обрушатся 25-градусные морозы. В связи с этим МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающиеся холода.