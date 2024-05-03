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Общество 3 мая 2024 15:07

Из-за реконструкции надземного перехода на Горьковском шоссе ограничат движение

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Из-за реконструкции надземного перехода на Горьковском шоссе ограничат движение
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на Горьковском шоссе частично ограничат движение транспорта. Временные неудобства связаны с реконструкцией надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9 часов вечера 6 мая и до 5 утра следующего дня будет перекрыта проезжая часть у здания №46 в направлении движения в сторону улицы Залесная.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Благодаря обновлению Горьковское шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час. Все работы по расширению магистрали планируется завершить в ноябре.

#горьковское шоссе казани
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