Из-за реконструкции надземного перехода на Горьковском шоссе ограничат движение

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на Горьковском шоссе частично ограничат движение транспорта. Временные неудобства связаны с реконструкцией надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 9 часов вечера 6 мая и до 5 утра следующего дня будет перекрыта проезжая часть у здания №46 в направлении движения в сторону улицы Залесная.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе началась в 2022 году. Согласно проекту, дорога будет расширена до шести полос – по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Благодаря обновлению Горьковское шоссе сможет пропускать до 11 тыс. автомобилей в час. Все работы по расширению магистрали планируется завершить в ноябре.