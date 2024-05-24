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Новости Татарстана и Казани
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Из-за реконструкции моста в Казани ограничат движение по улице Советская
В Казани из-за реконструкции моста через реку Солонку до конца октября частично перекроют движение транспорта по улице Советская в поселке Кадышево. Об этом сообщили в мэрии столицы республики.
С 31 мая по 30 октября будет недоступен для автомобилистов участок дороги в районе здания №13 по ул.Татарстан.
В двух поселках города – в Константиновке и Кадышево – ведется реконструкция мостов. Движение по Мостовому переулку в Константиновке также перекрыто. На время работ предусмотрят объездные пути.
Ранее сообщалось, что из-за съемок фильма в центре Казани временно ограничат движение по ряду улиц.
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