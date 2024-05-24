Из-за съемок фильма в центре Казани временно ограничат движение по ряду улиц

Несколько улиц в центре Казани временно перекроют для движения транспорта. Неудобства связаны с тем, что в городе проводится съемка фильма под рабочим названием «Не подведи меня», передает пресс-служба мэрии.

Так, с сегодняшнего дня и до 5 часов утра 26 мая закроют парковку Министерства сельского хозяйства РТ.

С 8 часов вечера 24 мая и до 5 утра следующего утра будет ограничено движение на Кремлевской дамбе, въезде на дамбу от ул. Батурина до ул. С. Хакима (в обе стороны), на съезде на Кремлевскую набережную, на площади Тысячелетия (от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы с возможностью съезда на ул.Батурина).

С 9 часов вечера 25 мая и до 5 утра следующего утра будут недоступны для автомобилистов улицы Батурина (от ул. К. Маркса), Федосеевская (от Батурина до Япеева), Большая Красная (от Батурина до Япеева), Кремлевская набережная (с возможностью съезда на площадь Тысячелетия), заезд на ул. Батурина с площади Тысячелетия, а также съезды с Баумана.

С 6 часов 26 мая и до 5 утра следующего дня ограничат движение по Кремлевской (от ул. М.Джалиля до площади Первого Мая, включая Ивановский спуск), по улице Чернышевского (от Профсоюзной до ул. Дзержинского).