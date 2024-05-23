В Казани подсветят букву «М» на мосту Миллениум

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В Казани организуют подсветку буквы «М» на мосту Миллениум, сообщили в мэрии столицы РТ.

Горожане пожаловались, что главная отличительная черта конструкции не видна ночью с набережной.

«Предусмотрена подсветка вантовых частей моста при помощи световых лент, сама буква М будет освещаться прожекторами», — ответили в исполкоме со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Ранее стало известно, что при благоприятной погоде капремонт Миллениума в Казани завершат на месяц раньше.