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В Казани подсветят букву «М» на мосту Миллениум
В Казани организуют подсветку буквы «М» на мосту Миллениум, сообщили в мэрии столицы РТ.
Горожане пожаловались, что главная отличительная черта конструкции не видна ночью с набережной.
«Предусмотрена подсветка вантовых частей моста при помощи световых лент, сама буква М будет освещаться прожекторами», — ответили в исполкоме со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Ранее стало известно, что при благоприятной погоде капремонт Миллениума в Казани завершат на месяц раньше.
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