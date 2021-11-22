Из-за птичьего гриппа в трех селах Тукаевского района РТ уничтожили 2,5 тыс. голов птицы

Из-за птичьего гриппа, выявленного в крестьянско-фермерском хозяйстве Тукаевского района Татарстана, у населения изъяли и уничтожили более 2,5 тыс. голов птицы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Мероприятия по отчуждению птицы в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне завершены 21 ноября. В угрожаемой зоне проведено отчуждение поголовья птицы в селе Калмаш, селе Верхний Байлар, поселке Новый. Всего изъято и уничтожено 1 470 голов кур, девять голов уток, семь голов цесарок и 1 068 голов гусей. Больше нигде отчуждать птицу не будут», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в самом эпизоотическом очаге – на территории КФХ «Фролов Эдуард Александрович» уничтожено 42 тыс. голов взрослых перепелок, 10 тыс. голов перепелок суточного возраста, а также 171 кг мяса перепелок и 48 тыс. штук перепелиного яйца.

«В настоящее время на территории крестьянского (фермерского) хозяйства в селе Калмаш проводятся заключительные организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага гриппа птиц», – отметили в Главном управлении ветеринарии.

Ведется служебное расследование, чтобы определить причину возникновения вирусной болезни. «Проверяются корма и опрашиваются сотрудники», – пояснили в пресс-службе.

Ветслужба также напомнила, что важно соблюдать требования профилактики: хозяйства должны содержать птицу в закрытом режиме и не допускать ее контакта с дикими водоплавающими, проводить дезинфекцию.

Супруги Прияна и Эдуард Фроловы из Набережных Челнов девять лет назад решили открыть перепелиную ферму. В 2012 году они запустили новый проект. О своей работе и жизни Прияна открыто рассказывает в социальных сетях, называя себя фэшн-фермером. Ситуацию с птичьим гриппом на перепелиной ферме предпринимательница сегодня прокомментировала на своей странице в Instagram.

«Да, это все правда. Обнаружен был птичий грипп. Осталось только здание. Внутри уничтожено все – птица, яйца, мясо. Сожжено и вычищено как положено по нормативам. Мы и работали строго по нормативам, как это произошло – я не знаю. Я должна выяснить, но пока не могу. Все, к чему мы так долго шли, – пепел. Все труды по знакомству и привыканию нашего поселения к перепелиному мясу – пепел. Все контракты с мощными ретейлерами, такими как Х5, все – пепел. Как и что будет дальше, я снова не знаю», – написала Прияна Фролова.

С начала этого года в России зафиксировано 59 случаев птичьего гриппа, в том числе 46 среди сельхозптицы и 13 — в дикой фауне. Зараженная птица была выявлена в том числе в соседних с Татарстаном регионах – Саратовской, Самарской, Оренбургской, Кировской областях, Башкирии и Удмуртии. А 19 ноября случай инфекции подтвердился на перепелиной ферме в Тукаевском районе Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее ветслужба Татарстана попросила забивать достигшую товарного вида птицу из-за угрозы заноса высокопатогенного птичьего гриппа в хозяйства республики.