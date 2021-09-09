Ветслужба РТ попросила забивать достигшую товарного вида птицу из-за угрозы инфекции

Осенью, в период миграции перелетных птиц, возникает угроза заноса высокопатогенного птичьего гриппа в хозяйства Татарстана. Поэтому домашнюю птицу, достигшую товарного вида, необходимо своевременно забивать. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В связи с угрозой высокопатогенного гриппа птиц просим население птицу, достигшую товарного состояния, срочно забивать. В случае возникновения очага всю птицу придется уничтожать путем сжигания. Вместе с промышленной птицей в Татарстане около 18 млн голов. И самое слабое звено – КФХ. У них защищенность ноль, их птица имеет доступ к водоемам. В это время дикие водоплавающие птицы возвращаются, для отдыха садятся на водоемы республики», – сказал спикер.

Мотыгуллин упомянул, что в октябре прошлого года в Татарстане было зарегистрировано пять очагов высокопатогенного гриппа птиц, которые возникли в Буинском, Дрожжановском, Муслюмовском и Зеленодольском районах. «По всем случаям проведены служебные расследования. Причиной распространения инфекции стала дикая водоплавающая птица. Все очаги были своевременно локализованы, распространение инфекции допущено не было», – отметил он.

Замначальника Главного управления ветеринарии подчеркнул, что хозяйства должны содержать птицу в закрытом режиме и не допускать ее контакта с дикими водоплавающими. Он предупредил, что без лабораторных исследований диагноз установить невозможно. «При падеже птицы владельцам необходимо обратиться в районное ветеринарное объединение. Многие владельцы в крестьянско-фермерских хозяйствах при разных заболеваниях пытаются лечить самостоятельно», – заметил спикер.

По его словам, с 4 сентября по 5 декабря разрешена охота на водоплавающую птицу. Пробы от отстрелянной птицы поступают в ветеринарную лабораторию для исследования на птичий грипп. На сегодня все результаты по этому заболеванию отрицательные.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов добавил, что в России на сегодня зарегистрировано 18 случаев гриппа птиц, в Европе – более 500 случаев, в мире – свыше тысячи.