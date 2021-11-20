Минниханов поручил ужесточить контроль на предприятиях РТ из-за риска птичьего гриппа

Птицеводческим предприятиям Татарстана необходимо ужесточить контроль за персоналом, ввозимыми кормами и соблюдением правил профилактики птичьего гриппа, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

На мероприятии обсуждалась обстановка, сложившаяся по вирусу на территории России, а также меры профилактики для борьбы с его распространением в Татарстане. Так, главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов рассказал, что с начала года в стране выявлено 59 случаев птичьего гриппа: 46 среди сельхозптицы, 13 — в дикой фауне.

Так, зараженная птица была выявлена в соседних с Татарстаном регионах: Саратовской, Самарской, Оренбургской, Кировской областях, Башкирии и Удмуртии. А 19 ноября случай инфекции подтвердился на перепелиной ферме в Тукаевском районе Татарстана. Было уничтожено 42 тыс. взрослых птиц, 10 тыс. цыплят, 48 тыс. яиц и 171 кг мяса.

Хисамутдинов подчеркнул, что в данной ситуации очень важно соблюдать требования профилактики: перевести птицеводческие предприятия на закрытый режим содержания, проводить дезинфекцию, а также начать забой птицы, выращенной в ЛПХ для собственных нужд.

«Лучше вовремя жестко сработать. По всем предприятиям, где у нас занимаются птицей, необходимо ввести жесточайший контроль: по персоналу, завозимым кормам, соблюдению правил. Все эти вопросы должны быть очень серьезно поставлены на контроль», — отметил на это Президент Татарстана.