Из-за погоды планового отключения воды в домах Приволжского района Казани не будет

Казанский Водоканал решил не проводить плановое отключение воды в части домов Приволжского района города. Об этом предприятие написало в своем телеграм-канале.

«В связи с погодными условиями отменяется плановое отключение водоснабжения в Приволжском районе 23 и 24 января», – сказано в сообщении.

Планировалось, что воду отключат в 9 часов утра 23 января на сутки из-за работ по подключению после реконструкции участка водопровода от пересечения улиц Хусаина Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой (протяженностью 495 метров).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять дней снегопада в городе зафиксировали 8 аварий на сетях водоснабжения. Власти Казани заявили, что снегопад 19 января побил пятилетний рекорд.