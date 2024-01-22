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Из-за погоды планового отключения воды в домах Приволжского района Казани не будет
Казанский Водоканал решил не проводить плановое отключение воды в части домов Приволжского района города. Об этом предприятие написало в своем телеграм-канале.
«В связи с погодными условиями отменяется плановое отключение водоснабжения в Приволжском районе 23 и 24 января», – сказано в сообщении.
Планировалось, что воду отключат в 9 часов утра 23 января на сутки из-за работ по подключению после реконструкции участка водопровода от пересечения улиц Хусаина Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой (протяженностью 495 метров).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять дней снегопада в городе зафиксировали 8 аварий на сетях водоснабжения. Власти Казани заявили, что снегопад 19 января побил пятилетний рекорд.
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