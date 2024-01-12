Часть домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды

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Некоторые дома в Приволжском районе столицы Татарстана на время останутся без воды в конце января. Об этом сообщает казанский «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 23 января, а возобновят только через сутки, в 9 часов 24 января. Причиной временных неудобств станут работы по подключению после реконструкции участка водопровода от пересечения улиц Хусаина Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой (протяженностью 495 метров).

Отключение воды затронет здания, расположенные по следующим адресам: ул. Гарифьянова, дд. 9а, 9а/1, 11 и 13; ул. Рихарда Зорге, дд. 58, 60 и 60а; ул. Сыртлановой, дд. 1, 2, 5, 9, 9а и 11; ул. Хусаина Мавлютова, дд. 17в и 17е корп. 3.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60. «Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», — заверяют в МУП.