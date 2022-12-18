Из-за подтопления проезжей части троллейбусы в Казани меняют схему движения

Из-за сложных погодных условий и подтопления проезжей части в Казани меняется схема движения троллейбусов. Так, из-за скопления талой воды на участке уличной дорожной сети по ул.Салимжанова по-новому будут курсировать троллейбусные маршруты №№6,8,12 – теперь они разворачиваются на Танковом кольце, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

«Просим пассажиров не ожидать транспорта на остановках, не входящих во временный маршрут движения. Приносим извинения за доставленные неудобства», – отмечается в сообщении.

Напомним, из-за непогоды в Казани дорожные службы работают в усиленном режиме, чистят ливневки. Водителей просят быть осторожными, не выезжать на трассу, не превышать скорость. Из-за непогоды в аэропорту Казани оказались задержаны несколько рейсов. В ближайшее время непогода в Татарстане, по прогнозу Гидрометцентра, сохранится, а в целом с 17 по 19 декабря выпадет около половины месячной нормы осадков.