Казанские дорожники борются с «декабрьским морем», водителей просят не выезжать на трассу

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Дорожные службы в Казани разбираются с последствиями продолжающейся непогоды – дождя и мокрого снега. Вместо обычного вывоза снега, приходится очищать ливневки и в усиленном режиме бороться с гололедом. Горожан призывают быть осторожными, особенно – на дорогах.

«Декабрьское море. Что мы сейчас делаем? Чистим ливневки. Вчера во время уборки снега, ливневки очищали от верхнего слоя льда и снега. Сегодня при необходимости убираем замерзший снег и наледь в ливневых решетках», – сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.

Мэрия города предупредила, что дождь и нулевая температура «основательно подморозит» влажные дороги, ступеньки. Для борьбы со льдом применяется только реагент – использование пескосоляной смеси в такую погоду бессмысленно, так как ее смывает дождем, уточнила пресс-служба администрации.

«Убрать механически тонкий слой наледи при частом переходе через ноль с продолжающимися осадками тоже сложно. Пока в городе идут работы, просим жителей быть максимально внимательными. Водителей – снижать скорость движения по городу, не выезжать на трассу», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, из-за непогоды в аэропорту Казани оказались задержаны несколько рейсов. Причем по прогнозу Гидрометцентра РТ, в ближайшее время погода в республике не восстановится – в понедельник ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и метель. С 17 по 19 декабря выпадет около половины месячной нормы осадков.