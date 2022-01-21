Из-за «омикрона» в Санкт-Петербурге ограничивают плановую медицинскую помощь

На фоне распространения штамма «омикрон» в Санкт-Петербурге взрослому населению ограничили оказание плановой медицинской помощи. Такое постановление вынесла главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова, сообщает РИА Новости.

«Ввести запрет с 21 января 2022 года до особого распоряжения <...> на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи <...> может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью», — уточняется в документе.

Запрет не коснется частных клиник, в которых нет пациентов, прикрепленных к ним по полису ОМС, а также стоматологических клиник и женских консультаций.

Уточняется также, что для некоторых групп взрослых и детей приостанавливается диспансеризация и профилактические медосмотры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

А вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге могут усилить антиковидные меры.